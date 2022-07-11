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Дошел до края: принц Гарри готов судиться с королевской семьей

11 июля 2022 16:10
Дошел до края: принц Гарри готов судиться с королевской семьей

Наследник короны продолжает устраивать скандалы.

Принц Гарри подал в суд на Комитет по делам защиты членов королевской семьи. Организация полностью находится под управлением Елизаветы II.

Не так давно герцог Сассекский в компании своей семьи посещал Англию ради участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к юбилею правления королевы. Однако визит оказался для принца сопряжен с большими расстройствами. Дело в том, что Букингемский дворец отказался предоставлять ему и его семье специальную круглосуточную охрану, чем, как он уверен, подверг их огромной опасности. Теперь же внук королевы намерен судиться из-за этой ситуации.

Как пишет Daily Express, принц Гарри подготовил специальный иск к организации, члены которого и вынесли ранее неугодное решение. В своих требованиях наследник престола требует оспорить отказ от охраны во время его будущих приездов на родину. Как отмечают представители принца Гарри, он готов даже оплачивать услуги телохранителей из собственных средств.

При этом, как подчеркивают королевские эксперты, организация находится под полным контролем бабушки принца Гарри. Таким образом, косвенно герцог подает в суд именно на нее и других своих родных.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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