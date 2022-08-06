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«Дорвались»: откровенным сценам в советских сказках нашли объяснение

6 августа 2022 11:59
«Дорвались»: откровенным сценам в советских сказках нашли объяснение

Родителям стоит быть осторожнее при выборе фильмов.

В линейке фильмов СССР, именуемых сказками, попадаются и неожиданные образцы, от которых детей до определенного возраста лучше ограждать. В список таких фильмов входят «На помощь, братцы!» и «Не покидай».

И если последняя лента за авторством Леонида Нечаева лишь на мгновение демонстрирует принцессу в неглиже, когда к ней в комнату внезапно врывается отец король, то режиссер Иван Васильев зашел дальше.

Героиня Фекла, сыгранная Ольгой Жулиной, и принцесса Настюра в исполнении Ольги Машной не раз появляются в кадре в неглиже, что сложно представить в других советских сказках, вроде «Золушки».

«Дорвались»: откровенным сценам в советских сказках нашли объяснение

«Это скорее тот самый перестроечный авангард, абсурд и буффонада. Вот только при просмотре меня так и не оставила мысль: «А зачем?» — недоумевает автор канала «Позитив из города солнца».

У россиян нашел ответ — дело в перестроечном периоде, когда цензура ослабела, а творческая свобода толкала кинематографов на самые провокационные эксперименты:

«Это называется «дорвались».

Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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