Дороже всех: во сколько королевской семье обошлись роды Меган Маркл

Королевские наследники должны появляться на свет в максимально комфортных условиях. Именно поэтому роды британских принцесс проходят в лучших клиниках страны с привлечением высококвалифицированных специалистов. Такие услуги влетают бюджету в «копеечку».

Причем, как выяснилось, самые шикарные роды позволили в королевской семье даже не Кейт Миддлтон, а Меган Маркл. Герцогиня впервые стала мамой в 2019 году — ее сын появился на свет в больнице Портленда. Пакет услуг в клинике стартует от 10 тысяч фунтов стерлингов. Второго ребенка, дочку Лилибет, Маркл родила в США в прошлом году уже после отказа с мужем от королевских полномочий. Однако от размаха герцогиня не отказалась — наблюдение в частном госпитале составило от 10 до 20 тысяч фунтов стерлингов.

Для сравнения: трое детей принца Уильяма родились в больнице Святой Марии в столице Великобритании. Средняя стоимость эксклюзивного обслуживания здесь варьируется от 5900 до 7500 фунтов стерлингов.