Дороже «Мстителей» и «Пиратов», но всего 7 из 10: самый затратный фильм в истории оказался пустышкой

В Голливуде умеют считать деньги, но еще лучше — тратить их. В 2015 году студия Disney выложила за «Звездные войны: Пробуждение силы» 447 миллионов долларов. Для сравнения: на «Мстителей» ушло меньше, на «Пиратов Карибского моря» — тоже. Никто и никогда не делал фильм дороже.

Но вложения окупились с лихвой: в прокате седьмой эпизод собрал более двух миллиардов долларов. Авторы хлопали в ладоши, и только зрители не разделяли их восторга.

На «Кинопоиске» у картины всего 7,1 балла, на IMDb — 7,6. Для блокбастера такого масштаба это почти что провал.

Новая трилогия, старая формула

Действие разворачивается спустя тридцать лет после победы над Дартом Вейдером. Галактика, казалось бы, вздохнула спокойно — но нет. На смену Империи приходит Первый орден, готовый снова всех поработить. Противостоять ему должны остатки Сопротивления и, конечно же, новые герои.

Мы знакомимся с Рей, живущей на пустынной планете и мечтающей о приключениях. Есть и бывший штурмовик Финн, сбежавший от службы злу, а также пилот По Дэмерон. А главным злодеем становится Кайло Рен — парень в маске, который очень хочет быть как дедушка Вейдер.

Главная претензия фанатов — в том, что «Пробуждение силы» оказалось не продолжением легенды, а скорее ее перезапуском. Сюжет подозрительно напоминал старую добрую «Новую надежду».

Вместо того чтобы рассказать, что произошло спустя три десятка лет после победы, создатели кормили зрителей «отсылочками». Мол, вот вам Хан Соло, вот Чубакка — радуйтесь и ностальгируйте. Но для тех, кто ждал свежих идей и настоящего развития истории, этого оказалось мало.

Самый большой плюс нового эпизода в том, что я теперь еще больше ценю и люблю старые, — подытожил поклонник.

