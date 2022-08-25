Дорогу в театр закрыл Ефремов: Галина Польских ошеломила признанием

Галина Польских стала одной из самых известных и любимых киноактрис в Советском Союзе, а вот ее отношения с театром не заладились. Артистка могла попасть в труппу МХАТа, однако этому помешал Олег Ефремов.

Режиссер закрыл Польских дорогу в театр тем, что предложил ей условия, с которыми звезда не могла согласиться. Об этом она рассказала в рамках проекта «Галина Польских. Жалеет ли актриса о своих неудачных браках».

Знаменитость подметила, что предложение Ефремова сводилось к тому, что она в течение двух лет не снимается в кино, а долго и упорно репетирует, и лишь затем они ставят спектакль с ее участием. Артистка, которой нужно было кормить своих детей, была вынуждена ответить отказом, поскольку не могла оставаться без зарплаты на столь длительный срок.

«На этом мы разошлись», — сделала откровенное признание актриса.

Стоит отметить, что звезда все-таки выходила на театральную сцену. Ее дебютом стала постановка, которая получила название «Держись, Голливуд!».