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Дорогу в театр закрыл Ефремов: Галина Польских ошеломила признанием

25 августа 2022 17:15
Дорогу в театр закрыл Ефремов: Галина Польских ошеломила признанием

Артистка оказалась перед непростым выбором.

Галина Польских стала одной из самых известных и любимых киноактрис в Советском Союзе, а вот ее отношения с театром не заладились. Артистка могла попасть в труппу МХАТа, однако этому помешал Олег Ефремов.

Режиссер закрыл Польских дорогу в театр тем, что предложил ей условия, с которыми звезда не могла согласиться. Об этом она рассказала в рамках проекта «Галина Польских. Жалеет ли актриса о своих неудачных браках».

Знаменитость подметила, что предложение Ефремова сводилось к тому, что она в течение двух лет не снимается в кино, а долго и упорно репетирует, и лишь затем они ставят спектакль с ее участием. Артистка, которой нужно было кормить своих детей, была вынуждена ответить отказом, поскольку не могла оставаться без зарплаты на столь длительный срок.

«На этом мы разошлись», — сделала откровенное признание актриса.

Стоит отметить, что звезда все-таки выходила на театральную сцену. Ее дебютом стала постановка, которая получила название «Держись, Голливуд!».

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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