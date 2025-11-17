Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Дорогой Вилли»: премьера, сюжет и график выхода всех серий нового шпионского мини-сериала с Маковецким

«Дорогой Вилли»: премьера, сюжет и график выхода всех серий нового шпионского мини-сериала с Маковецким

17 ноября 2025 07:58
«Дорогой Вилли»: премьера, сюжет и график выхода всех серий нового шпионского мини-сериала с Маковецким

Многие пытаются найти продолжение в Сети.

На Premier вышел один из самых мало рекламируемых, но интригующих российских проектов сезона — четырёхсерийный шпионский криминальный мини-сериал «Дорогой Вилли». Его показывали с 23 по 30 октября 2025 года, и уже первые отклики подсказывают, что зритель соскучился по политической драме.

«Дорогой Вилли»: премьера, сюжет и график выхода всех серий нового шпионского мини-сериала с Маковецким

События переносят нас в 1960-е — время, когда мир буквально балансировал на грани ядерной катастрофы. Советская разведка узнаёт о возможном ударе с американских военных баз, расположенных в ФРГ. Ответный ультиматум способен перевести холодную войну в активную фазу, и именно поэтому Брежнев принимает рискованное решение: вести тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.

Оба политика идут ва-банк. Одного в случае провала ждёт исключение из партии, другого — импичмент. Чтобы контакт состоялся и при этом не попал в поле зрения даже КГБ, к делу подключают лучших советских разведчиков.

«Дорогой Вилли»: премьера, сюжет и график выхода всех серий нового шпионского мини-сериала с Маковецким

Создатели собирали историю из архивных интервью, на что и делает ставку Premier. Судя по отзывам в Сети, восприняли проект тепло, особенно хвалят Сергея Маковецког.

Пока у сериала только один сезон, и он ограничен четырьмя эпизодами, потому 5-ю серию можете больше не искать. Две первые серии вышли 23 октября 2025 года, заключительные — 30 октября. Общая длительность — чуть меньше трёх часов.

«Дорогой Вилли» уже собрал 7.94 на Кинопоиске. Увы, этот сериал было легко пропустить, но не стоит игнорировать.

Все еще ждете новые серии? Продолжение «Киберслава» выйдет лишь в 2027 году, но это уже будет совсем не аниме.

Фото: Кадр из сериала «Камбэк»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры Читать дальше 13 декабря 2025
В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула» В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула» Читать дальше 12 декабря 2025
Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами Читать дальше 12 декабря 2025
Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей» Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей» Читать дальше 12 декабря 2025
«Навсегда полюбила Максима Стоянова»: молодежь массово бросилась смотреть малоизвестные сериалы НТВ – нашли 5 «скрытых бриллиантов» «Навсегда полюбила Максима Стоянова»: молодежь массово бросилась смотреть малоизвестные сериалы НТВ – нашли 5 «скрытых бриллиантов» Читать дальше 12 декабря 2025
«Маша пошла по рукам»: список претензий к «Тайнам следствия 25» раздувается с каждой серией – и хуже всего отсутствие детектива «Маша пошла по рукам»: список претензий к «Тайнам следствия 25» раздувается с каждой серией – и хуже всего отсутствие детектива Читать дальше 12 декабря 2025
«Напоминает "Графа Монте-Кристо"»: НТВ собрал Васильева и звезду «Спасской» для нового хита — в рядах «Невского» пополнение «Напоминает "Графа Монте-Кристо"»: НТВ собрал Васильева и звезду «Спасской» для нового хита — в рядах «Невского» пополнение Читать дальше 12 декабря 2025
«Вынесло в 60-е за одну серию»: фильм с Безруковым про Высоцкого стал всероссийским хитом – но сериал про барда пропустили многие «Вынесло в 60-е за одну серию»: фильм с Безруковым про Высоцкого стал всероссийским хитом – но сериал про барда пропустили многие Читать дальше 12 декабря 2025
Вернулась только Рогозина: Котов, Лисицын, Амелина и другие навсегда покинули «След» – называем причины, которые их вынудили Вернулась только Рогозина: Котов, Лисицын, Амелина и другие навсегда покинули «След» – называем причины, которые их вынудили Читать дальше 12 декабря 2025
«Клюква с пыльной ностальгией»: в России сняли не так уж и много детективов круче «Ликвидации» – в 2020 х такой вышел лишь один «Клюква с пыльной ностальгией»: в России сняли не так уж и много детективов круче «Ликвидации» – в 2020 х такой вышел лишь один Читать дальше 11 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше