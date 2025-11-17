«Дорогой Вилли»: премьера, сюжет и график выхода всех серий нового шпионского мини-сериала с Маковецким

На Premier вышел один из самых мало рекламируемых, но интригующих российских проектов сезона — четырёхсерийный шпионский криминальный мини-сериал «Дорогой Вилли». Его показывали с 23 по 30 октября 2025 года, и уже первые отклики подсказывают, что зритель соскучился по политической драме.

События переносят нас в 1960-е — время, когда мир буквально балансировал на грани ядерной катастрофы. Советская разведка узнаёт о возможном ударе с американских военных баз, расположенных в ФРГ. Ответный ультиматум способен перевести холодную войну в активную фазу, и именно поэтому Брежнев принимает рискованное решение: вести тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.

Оба политика идут ва-банк. Одного в случае провала ждёт исключение из партии, другого — импичмент. Чтобы контакт состоялся и при этом не попал в поле зрения даже КГБ, к делу подключают лучших советских разведчиков.

Создатели собирали историю из архивных интервью, на что и делает ставку Premier. Судя по отзывам в Сети, восприняли проект тепло, особенно хвалят Сергея Маковецког.

Пока у сериала только один сезон, и он ограничен четырьмя эпизодами, потому 5-ю серию можете больше не искать. Две первые серии вышли 23 октября 2025 года, заключительные — 30 октября. Общая длительность — чуть меньше трёх часов.

«Дорогой Вилли» уже собрал 7.94 на Кинопоиске. Увы, этот сериал было легко пропустить, но не стоит игнорировать.

