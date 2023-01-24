Дорогостоящая привычка иностранцев, которую россиянам понять не под силу

Жизнь в России и США отличается. В том числе и на бытовом уровне. Например, американцы, живущие в больших городах, предпочитают относить свои вещи в публичные прачечные, что шокирует многих русских.

Дело в том, что водопровод в большинстве домов в том же Нью-Йорке не предназначен для стиральных машин. Трубы могут просто не выдержать напора воды, поэтому домовладельцы не рискуют устанавливать их в квартирах. Помимо этого, они опасаются протечек и потопов, которые зачастую и происходят из-за домашней стирки.

В итоге американцы вынуждены пользоваться общественными прачечными, что неудобно и весьма накладно. Например, одна стирка может обойтись в 3-4 доллара, а в месяц на это уйдет не меньше 60, что значительно дороже стирки в России.

Подобные бытовые сложности вызывают недоумение у россиян. Многие признаются, что не понимают привычки ходить в прачечную, а сами бы никогда не согласились на это как минимум из-за чувства брезгливости.