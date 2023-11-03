Дорогих подарков не ждите: мужчины с этими именами экономят на своей половинке

«Кого люблю — тому дарю», — гласит народная мудрость. Действительно, обожаемого человека хочется заваливать подарками и сюрпризами. Но иногда от второй половинки снега зимой не допросишься — настолько скупым и мелочным оказывается человек. Эксперты назвали три мужских имени, обладатели которых не станут баловать свою избранницу.

Дмитрий

Обладатель этого имени невероятно скуп. При этом с деньгами у Димы все в порядке. Он рано начинает работать и копить на своем банковском счете круглую сумму. Тратить ее мужчина не спешит — его греет само осознание, что у него есть такие большие деньги. Второй половинке Дмитрия не стоит рассчитывать на то, что тот будет ее баловать.

Вместо того чтобы подарить возлюбленной букет цветов, Дима лучше вложит средства в какое-нибудь перспективное дело.

Безусловно, это похвально, однако второй половинке тоже хочется хоть каких-нибудь знаков внимания от любимого мужчины. Дама будет стараться ради Дмитрия, покупать ему дорогие презенты на сэкономленные средства, но взамен не получит ничего.

Роман

В обладателе этого имени, как правило, от природы заложен талант предпринимателя. Роман отлично чувствует тренды и точно знает, что будет пользоваться спросом в ближайшем будущем. Нередко он ведет сразу несколько бизнес-проектов в разных сферах, и получает неплохой заработок. Но на свою вторую половинку Рома не станет тратить ни копейки.

Мужчина, нареченный этим именем, лучше купит что-нибудь для себя, чем для партнерши.

В определенном смысле слова Роман — эгоист, придерживающийся мнения «а почему я должен тратить свои кровные на кого-то еще?» При этом сам он обожает получать презенты и обязательно надуется, если избранница забудет преподнести ему сюрприз на годовщину знакомства.

Константин

Обладателям этого имени свойственен рациональный подход к любому вопросу. Спонтанность, порыв души, внезапный импульс — это точно не про Константина. Прежде чем совершить какой-нибудь поступок, этот парень десяток раз взвесит все «за» и «против», и только потом вынесет вердикт. Разумеется, в первую очередь он будет учитывать свои желания и потребности.

Свою вторую половинку Костя не балует. У него даже снега зимой не допросишься, не то что романтического ужина или уикенда на двоих.

Избраннице придется самой готовить приятные сюрпризы и воплощать их в реальность. Правда, далеко не каждая женщина согласится вкладываться в отношения, но не получать ничего взамен.