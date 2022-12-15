Дорога в Голливуд закрыта навсегда: Меган Маркл совершила непоправимую ошибку

Недоброжелатели Меган Маркл уверены, что она неслучайно всеми силами пытается привлечь к себе внимание. Бывшая актриса перебралась в Америку и надеется войти в круг голливудских знаменитостей. Тем более что интервью Опре Уинфри в ее багаже уже имеется. Но своим поведением Маркл только рушит собственные мечты, считают в Сети.

В следующей части документального фильма для Netflix, судя по трейлеру, герцогиня готовится представить шокирующие подробности отношений с членами королевской семьи. Меган намекает, что против нее плели настоящий заговор с целью защиты других высокопоставленных людей. А ее адвокат и вовсе уверена, что в отношении Маркл в Букингемском дворце развернули настоящую войну.

Очевидно, что желание Меган выдать все секреты обернется против нее. В голливудскую тусовку, полную разных тайн, точно не допустят человека, который готов за гонорар выдать с потрохами всю информацию, как сейчас это делает герцогиня с семьей своего мужа.