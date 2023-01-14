Дородная американка за 30: дочь Стивена Сигала проиграла в генетическую лотерею

Легендарный Стивен Сигал был одним из самых «крутых» актеров в 90-е наряду с Чаком Норрисом и Ван Даммом. Но немногие знают, что у артиста есть 30-летняя дочь, которая поразительно похожа на отца.

Ее зовут Арисса ЛеБрок. Она появилась на свет в семье Стивена Сигала и Келли ЛеБрок, третьей жены актера. Арисса начинала как модель категории «плюс-сайз». Также она снималась для обложек глянцевых журналов. Позднее на экраны вышло реалити-шоу «Взросление супермодели» с участием Ариссы, которое обеспечило девушке всеобщее внимание.

Сегодня ЛеБрок сотрудничает с крупными модными брендами. Ее состояние исчисляется миллионами долларов — деятельная Арисса зарабатывает как именитый отец. О ее личной жизни ничего не известно.

ЛеБрок удивительно похожа на Стивена Сигала. Она унаследовала его черты лица, карие глаза и смуглую кожу. Но это нельзя назвать выигрышем в генетическую лотерею, ведь Арисса переняла и полноту отца, который с годами «раздался». В 30 лет ЛеБрок выглядит намного старше своего возраста — она вполне может сойти за 35-летнюю женщину.