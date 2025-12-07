Меню
Киноафиша Статьи Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше

7 декабря 2025 21:01
Главные хиты вышли из-под пера одной платформы.

Подводя итоги года, YouTube подтвердил то, что и так было ясно: главная культурная битва 2025-го развернулась между двумя экранными феноменами Netflix. Вот только платформа не назвала «Кейпоп-охотниц на демонов» главным трендовым проектом года. Удивитесь, но пальма первенства ушла... «Игре в кальмара».

Финал истории

С одной стороны — кульминация глобальной саги. Третий сезон «Игры в кальмара» собрал 60,1 миллиона просмотров за первые три дня на Netflix, войдя в топ неанглоязычных проектов платформы. Это финальный, оглушительный аккорд дорамы, который, несмотря на спорные оценки фанатов (средний рейтинг на Rotten Tomatoes — 50%), доказал свою феноменальную узнаваемость.

YouTube бурлил реакциями, спойлерами и мемами о судьбе Игрока 456. А уж сколько теорий построили после выхода второго сезона, показанного незадолго до третьего.

Аниме хит

С другой — аниме, которое побило все мыслимые рекорды. Анимационный фильм «Кейпоп-охотницы на демонов» стал абсолютным чемпионом Netflix за всю историю сервиса, набрав более 314 миллионов просмотров. Это первый проект, перешагнувший рубеж в 300 миллионов!!!

История о девушках из поп-группы, сражающихся с демонами, не просто возглавила топы — она установила новый порядок, оставив позади таких гигантов, как «Красное уведомление». При этом на YouTube в трендах он занимает лишь третье место.

Платформа зафиксировала интерес, но именно дорама о смертельных играх обсуждалась зрителями больше всего. Не исключено, что под конец года в тренды ворвутся «Очень странные дела», но часть их хайпа придется уже на январь 2026-го, когда все начнут обсуждать финал проекта.

Фото: Кадры из аниме «Кейпоп-охотницы на демонов», кадр из сериала «Игра в кальмара»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
