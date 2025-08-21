Дорама, которая бросила вызов «Игре в кальмара»: в Китае сняли свой сериал про выживание — и получилось на 8 из 10

Китайские сериалы все чаще становятся заметными конкурентами корейских хитов. И яркий тому пример — дорама «19-й этаж», которая вышла в прошлом году и сразу получила высокие оценки. 30 серий по 39 минут каждая — и ни одной лишней: сюжет держит в напряжении от начала до конца.

«19-й этаж» перед премьерой представляли, как сериал в духе культовой «Игры в кальмара» — здесь тоже есть борьба за жизнь, игры и жесткие правила.

Однако это не просто очередная копия. Сериал раскрывает новые проблемы, например, контроль за развитием технологий, чаще обращается к теме дружбы и личного выбора. Возможно, именно поэтому рейтинг дорамы — ровная «восьмерка» — выше, чем у «Игры в кальмара» (7,7 на «Кинопоиске»).

Подростки опять в центре внимания

История начинается с ужасной аварии: автобус со студентами и легковой автомобиль с компанией друзей попадают в катастрофу. Среди выживших — главные героини Чунь Юй и Гао Сюань. Очнувшись, они понимают, что оказались внутри странной игры под названием «19-й этаж».

Правила просты и беспощадны: пройти все уровни или навсегда остаться в коме. Смерть в игре равносильна коме в реальном мире.

Днем герои просыпаются и пытаются вести расследование, а ночью снова оказываются в виртуальной ловушке. Им предстоит не только бороться за собственное выживание, но и искать тех, кто стоит за этой жестокой системой.

В отличие от «Игры в кальмара», здесь нет шокирующих рек крови и безумной мясорубки. «19-й этаж» делает ставку на другое: на саспенс, атмосферу мистики и глубину человеческих отношений. Сериал идет в более спокойном ритме, но именно это позволяет лучше раскрыть персонажей.

Ближе к середине история начала захватывать настолько, что я не могла оторваться, — говорят рецензенты.

