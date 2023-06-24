Допустили покушение на актрису: правда о советской комедии повергнет в шок

В советские времена режиссеры часто подвергали актеров серьезной опасности. Так, в процессе съемок картины «Иван Васильевич меняет профессию» Наталья Крачковская едва не лишилась жизни.

Леонид Гайдай поставил перед актрисой опасную задачу — ей предстояло перелезть с одного балкона на другой. Это был эпизод, где жена Бунши попадает в квартиру Шурика, чтобы забрать оттуда пропавшего супруга. Но она перепутала мужа с Иваном Грозным.

Во время съемок панически боявшаяся высоты Крачковская сделала над собой сверхусилие. Чтобы она не паниковала, режиссер заверил, что актрису подстрахуют, однако защита не сработала. Наталья Леонидовна едва не сорвалась вниз, и от неминуемой гибели ее спасло только чудо.

В итоге эта опасная сцена не вошла в картину, а о «покушении» на Крачковскую долгие годы молчали, чтобы не портить репутацию успешного фильма. Но сегодня в век Интернета информация стала доступна, и многие посмотрят на любимую комедию уже другими глазами.