Допустили лишь в 80-х: от этого запрета в советских школах опешат даже взрослые

Власти СССР заботились о подрастающем поколении граждан страны и внимательно следили за всем, что происходит в учебных заведениях. И из-за этого регулярно вводились запреты, которые регламентировали едва ли не каждый шаг школьников.

Так, во многих учебных заведениях по всему СССР запрещалось писать привычной сегодня шариковой ручкой. Дело в том, что в то время преподаватели были уверены: лишь перо может дать хороший и аккуратный почерк. Поэтому миллионы детей каждый день носили с собой на занятия перо и перочистку, промокашки и чернильницу и старательно выводили буквы в тетрадях.

Запрет отменили лишь в 80-х. Во всех школах страны детям разрешили пользоваться обычными шариковыми ручками, а преподаватели больше не переживали, что она может испортить почерк учеников и как-то навредить учебному процессу.