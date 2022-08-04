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Допустила грубую ошибку: почему Трусовой не светит золото, объяснила Слуцкая

4 августа 2022 11:40
Допустила грубую ошибку: почему Трусовой не светит золото, объяснила Слуцкая

Публика продолжает обсуждать неожиданные результаты первенства.

Ирина Слуцкая прокомментировала серебряную медаль Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине. Как оказалось, спортсменка не стала победительницей из-за своей самоуверенности.

Одиночные программы женского фигурного катания стали одним из самых напряженных эпизодов прошедшего первенства. За выступлениями молодых звезд следил весь мир, а особенно внимание привлекла Саша Трусова, которая, по мнению экспертов, претендовала на золотую медаль. В итоге же фигуристка уехала домой лишь с серебром, в чем, как уверена Слуцкая, виновата полностью сама.

По словам эксперта, в своей программе спортсменка решила пойти на риск, показав один из сложнейших элементов. В итоге же первое ее выступление закончилось падением, из-за чего она уже не смогла занять первое место, несмотря на последующие успехи.

«Если бы она не пошла на риск в первый день и чисто откатала программу без ошибок, то заняла бы свое третье или второе место после короткой программы и тогда, безусловно, выиграла бы», — отмечает Слуцкая в беседе с порталом Postnews.ru.

Также собеседница издания отмечает, что Трусова прекрасно понимала всю сложившуюся ситуацию. И именно поэтому ей было настолько обидно из-за своего второго места.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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