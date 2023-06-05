Допустил роковую ошибку: что на самом деле творится с госпитализированным Михалковым

Никита Михалков напугал поклонников тем, что вновь оказался в больнице. Супруга режиссера Татьяна выступила с заявлением о том, что паниковать не стоит и госпитализация нужна, чтобы проверить состояние здоровья знаменитости. Но скрыть горькую правду от широкой общественности не удалось.

Это не первый раз за год, когда Михалков вынужден обратиться за медицинской помощью. Зимой у кинодела был обнаружен ковид. Сейчас же, как пишут в СМИ, постановщик жалуется на одышку и проблемы с сердцем.

Оказалось, что артист сам подверг себя большой опасности, совершив роковую ошибку. Врач Юрий Серебрянский предположил, что на самом деле может происходить с госпитализированным Михалковым.

«Он, может быть, не долечился. Это похоже на рецидив», — заметил эксперт в беседе с порталом PopCornNews.

Специалист уточнил, что полную картину покажут лишь анализы, но из-за возраста и других хронических болезней недуг звезды может протекать довольно тяжело.