Допрос довел до психбольницы: лучшую киномаму СССР постигла страшная участь

Нина Сазонова стала профессиональной актрисой, когда ей едва исполнилось 20 лет. Но дебюта в кино ей пришлось ждать еще очень долго. Только в 1958 году 42-летняя актриса получила роль в ленте «Поэма о море», воплотив на экране солдатскую мать, потерявшую своих сыновей в боях. Режиссер Александр Довженко убедил Сазонову в том, что ей прекрасно подойдет образ, ведь у нее «глаза матери». С его легкой руки актриса превратилась в главную киномаму СССР. Несмотря на похожее амплуа, каждую роль ей удавалось сделать уникальной и характерной.

И мало кто из зрителей догадывался, какое прошлое скрывала Сазонова. Годы Великой Отечественной войны актриса встретила с коллегами на передовой — они выступали перед солдатами в передвижных театрах. В 1942 году труппа попала в окружение, Нине одной удалось выжить. Несколько дней она бродила в лесу, пока не наткнулась на разведчиков. Молодую девушку подвергли жестким допросам, после которых она на год попала в психбольницу. Об этом периоде своей жизни актриса впоследствии отказывалась вспоминать.