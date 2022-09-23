Допинг-скандал Валиевой вновь набирает обороты: расследование завершено

Олимпийские игры, прошедшие зимой этого года в Пекине, стали настоящим кошмаром для Камилы Валиевой. Фигуристку обвинили в применении допинга, после чего намеревались отстранить ее от состязаний.

На лед спортсменка все-таки вышла, но завоевать золото в личном турнире ей так и не удалось. Тогда в Сети заговорили о том, что фигуристку намеренно оклеветали и сделали все для того, чтобы она не попала ни на одну из ступеней пьедестала. Со временем допинг-скандал начал утихать, но теперь он вновь набирает обороты. В Сети появилась информация о том, что расследование по делу Валиевой завершено.

Как пишет портал «Спорт-Экспресс », в РУСАДА не подтвердили информацию о доказательствах того, что антидопинговые правила действительно были нарушены фигуристкой. Также сообщается, что в настоящее время отдел по обработке кадров готовит все необходимые документы для слушаний, запланированных на конец сентября и начало октября этого года.