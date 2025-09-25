Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные

Меню
25 сентября 2025 21:31
История создания легендарной картины достойна отдельной экранизации.

Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения Сергея Бондарчука — гения, подарившего миру одну из самых масштабных киноэпопей. Но мало кто знает, что свою главную картину, «Войну и мир», режиссера снимать фактически… заставили.

Путь к оскароносному фильму у постановщика был устлан доносами военных, политическими интригами и бедами для собственного здоровья.

Американский вызов: как генералы заставили Бондарчука взяться за Толстого

В середине 50-х Бондарчук грезил экранизацией чеховской «Степи», но судьбу его карьеры решил случай, достойный анекдота.

В СССР узнали о голливудской экранизации «Войны и мира» Кинга Видора с Одри Хепберн и Генри Фондой. Группа советских военачальников, возмущенная самой идеей «заокеанского» прочтения национального эпоса, написала гневное письмо в ЦК.

Их вопрос был прост: где же наша, отечественная экранизация? Ну и кандидатура Бондарчука по замыслу военных была самой очевидной.

Убеждать Бондарчука взяться за нежеланную работу лично отправилась министр культуры Екатерина Фурцева. Режиссер сдался, но выдвинул два условия: право выбрать своего сценариста и неограниченные ресурсы для батальных сцен.

Так началась шестилетняя одиссея, едва не стоившая жизни Сергею Федоровичу.

Цена масштаба: лошади, пряжки и клиническая смерть на площадке

Бюджет фильма был колоссальным, но деньги в СССР решали не все. Директор картины фиксировал в дневнике абсурдные проблемы: нехватка лошадей и всадников, потребность в 21 тысяче пряжек для мундиров и даже «невоспитанные» борзые, которые ну совсем не хотели изображать из себя охотничьих собак.

Зато Минобороны выделило для съемок целые подразделения, включая специально сформированный кавалерийский полк в 1500 сабель.

Напряжение было запредельным. Как вспоминала жена режиссера, Ирина Скобцева:

«Эта картина ему дорого обошлась. Он… умирал на ней. Внезапно остановили съемки и велели срочно готовить первую серию для фестиваля. У него даже остановилось сердце на несколько минут. Это была клиническая смерть».

А ведь это был уже второй подобный случай! Первый сердечный приступ случился у Бондарчука годом ранее.

«Оскар» есть, «Ленинской» — нет: странная судьба главного советского фильма

Итогом титанического труда стала эпопея, поразившая мир размахом: 15 тысяч статистов в Бородинской битве, 23 тонны взрывчатки, 50 декораций.

Только вот на родине фильм остался без высших государственных наград — Ленинскую премию сочли избыточной, а Государственную — недостаточной.

15 апреля 1969 года «Война и мир» получила «Оскар» как лучший иностранный фильм. Для Бондарчука эта статуэтка стала в первую очередь не престижной наградой, а пропуском в мировой кинематограф, открывшим дорогу к международным проектам вроде «Ватерлоо».

Но главным памятником режиссеру так и осталась та самая эпопея, снимать которую он не хотел, но которую был обязан создать под давлением обстоятельств и военных. Именно они, в конечном счете, и помогли ему достичь невозможного.

Ранее мы также писали: Даже «Аватар» так не сумел: всего один советский фильм умудрился собрать в прокате в 160 раз больше своего бюджета

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Война и мир» (1965)
Алексей Плеткин
