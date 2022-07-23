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Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь

23 июля 2022 13:12
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь

Режиссер получил удар в спину от человека, в которого верил.

Супруга Георгия Данелии Галина откровенно рассказала, каким человеком был ее муж. Режиссер помогал всем нуждающимся, ставя других людей выше собственной семьи. Так было и с Александром Серым, снявшим «Джентльменов удачи».

Отбывшему срок в тюрьме постановщику не хотели доверять картину, но Данелия вступился за Серого и заверил руководство «Мосфильма», что проконтролирует того в качестве худрука. Как поделилась Галина, половину фильма снял сам Георгий Николаевич, но благодарности за это не получил.

«Закончилось все тем, что Серый накатал на Данелию донос только потому, что он отказался написать ему следующий сценарий», — рассказала жена режиссера в интервью «7Дней».

Даже когда в «Мосфильме» Георгию Николаевичу показали, чем подопечный ответил на доброту, он не предавал огласке подробности работы над лентой. Режиссер молчал и после смерти Серого, переживая о реакции его дочери, а после ее трагической смерти выдохнул с облегчением.

Постановщик считал себя свободным рассказать правду о том, насколько большой вклад внес в создание «Джентльменов удачи», но так этого и не сделал.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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