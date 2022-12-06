Донна из «Беверли-Хиллз 90210» пугала изуродованным лицом: посмотрите на нее спустя год

Широкую известность Тори Спеллинг получила благодаря роли Донны в сериале «Беверли-Хиллз 90210». Проект продюсировал ее отец, который и настоял, чтобы героиня 17-летней девушки была образцом нравственности по сюжету. После успеха картины Тори начала получать и другие роли, но большого успеха они ей не принесли. Спеллинг не унывала: вместо этого она запустила семейное реалити-шоу, писала книги и вкладывалась в бизнес.

И все это время актриса вела большую работу по искоренению комплексов. Своей внешностью она была недовольна еще в молодости и из-за этого неоднократно прибегала к пластике. Тори исправила форму носа и подбородка, поставила импланты в скулы и увеличила грудь. С возрастом Спеллинг всеми силами старалась остановить изменения, прибегая к филлерам и инъекциям красоты.

В прошлом году актриса даже напугала поклонников изуродованным и опухшим лицом. Из-за обилия филлеров казалось, что Тори носит неестественную маску. По всей видимости, снимки были сделаны сразу после процедур, потому что сейчас актриса выглядит лучше. Она даже не стесняется показываться с минимальным макияжем перед подписчиками в соцсетях. Хотя невооруженным глазом все-таки видно, что мимика 49-летней американки уже не такая активная, а пластика не пошла ей на пользу.