Донцова раскрыла, как удается сохранять молодость в 71 год: секрет крайне прост

В это трудно поверить, но популярная российская писательница Дарья Донцова недавно отметила свое 71-летие. Создательница детективов по-прежнему полна сил и энергии, также она может похвастаться прекрасным самочувствием. Недавно Донцова честно рассказала, в чем кроется секрет ее вечной молодости.

Писательница призналась, что два раза в неделю после работы она посещает фитнес-клуб. Огромное внимание Дарья уделяет питанию. Она не ест красное мясо, сдобу и колбасы.

Не забывает Донцова и об уходе за кожей. В ее распоряжении хорошая уходовая косметика среднего сегмента. Писательница считает, что нет смысла переплачивать за люксовые кремы и лосьоны. Она рекомендует обращать внимание на состав косметики: возможно, даже в бюджетом средстве есть все то, что нужно коже. Также Дарья рекомендует черпать крем лопаточкой, а не пальцами.

Но главный секрет молодости, по мнению Донцовой, — это хорошее настроение. Злые, сердитые и унылые, по ее словам, не могут выглядеть красиво.