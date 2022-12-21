Домработницы вскрыли правду о звездах Голливуда: презирать будут даже фанаты

На экранах ТВ звезды Голливуда предстают как с картинки: ухоженные актрисы и певицы изящно позируют репортерам, демонстрируя наряды и безупречную укладку. И только их домработницы знают, как эти образы отличаются от реальной жизни. Например, Шарлиз Терон отметилась по-настоящему королевскими запросами. Актриса требует, чтобы прислуга в ее присутствии не отрывала глаз от пола и не говорила с ней.

Терон не делает исключений даже для няни, которая занимается с ее детьми. Все вопросы актриса предлагает оставлять ей в специальном дневнике: как только у нее выдается свободное время, она письменно на них отвечает.

Свои требования к няням выставляла и Джулия Робертс. Когда ее дети были маленькими, она корила себя, что проводит с ними мало времени из-за напряженного рабочего графика. По личному распоряжению Джулии все работницы должны были надевать рыжий парик, когда укладывали малышей спать, чтобы те привыкали к внешности мамы.

Но если актрисы не жалеют денег на свои причуды, то Дженнифер Лопес считается одной из самых скупых звезд. Прислуге она платит чуть ли не вдвое меньше, чем принято в Голливуде. Но даже на такие условия без труда находятся работники.