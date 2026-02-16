Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Домовые, боги и волшебные деревья: 4 фэнтези-премьеры 2026 года, мимо которых фанатам жанра не пройти

Домовые, боги и волшебные деревья: 4 фэнтези-премьеры 2026 года, мимо которых фанатам жанра не пройти

16 февраля 2026 11:21
«Вверх по волшебному дереву»

В этом году фэнтези будет разным - от семейной сказочной истории до мифологической эпопеи.

В 2026 году фэнтези-кино решило развернуться на полную катушку — от уютных сказок для всей семьи до эпических саг с размахом древних легенд. Зрителей ждут и добрые истории для детей, и грандиозные приключения с отсылками к мифологии, а также серьёзные картины, где юным героям придётся быстро повзрослеть посреди невероятных событий.

В нашей подборке - четыре премьеры, мимо которых сложно пройти.

«Домовенок Кузя 2»

Премьера: 19 марта 2026 года.

Кузя возвращается в новый дом вместе с девочкой Наташей и её семьёй. Но спокойная жизнь быстро заканчивается: рядом появляется своенравная Баба-Яга и загадочная девочка-домовёнок Тихоня, которая знает куда больше, чем говорит. Впереди - волшебные испытания, древние тайны и встреча с Кощеем Бессмертным.

«Вверх по волшебному дереву»

Премьера: 26 марта 2026 года.

Семья переезжает из Лондона в глухую деревню, где нет привычной техники и городской суеты. Их младшая дочь случайно находит волшебное дерево, вершина которого открывает путь в другие миры: с летающими автобусами, шоколадными домами и зельями, исполняющими желания. Но чтобы сохранить это чудо, семье придется стать по-настоящему единой.

Домовые, боги и волшебные деревья: 4 фэнтези-премьеры 2026 года, мимо которых фанатам жанра не пройти

«Властелины вселенной»

Премьера: 4 июня 2026 года.

История о мире Этернии возвращается в новом формате. Молодой герой внезапно узнаёт о своём королевском наследии и получает силу, которая требует не только смелости, но и ответственности. Здесь фэнтези работает через тему власти, свободы и выбора - и чем дальше, тем больше становится понятно, что магия не решает проблемы сама по себе.

«Одиссея»

Премьера: 15 июля 2026 года.

Древнегреческий эпос превращается в большое приключенческое кино: герой отправляется в путешествие через царства богов, сталкивается с чудовищами и проходит испытания, где главный враг часто скрывается внутри. Это история не только о дороге домой, но и о борьбе со страхами, соблазнами и собственной гордостью.

Фото: Кадры из фильмов «Вверх по волшебному дереву», «Властелины вселенной» 
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет «Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет Читать дальше 16 февраля 2026
Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый Читать дальше 15 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
«Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте «Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте Читать дальше 18 февраля 2026
«Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» «Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» Читать дальше 18 февраля 2026
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше