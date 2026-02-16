Домовые, боги и волшебные деревья: 4 фэнтези-премьеры 2026 года, мимо которых фанатам жанра не пройти

В этом году фэнтези будет разным - от семейной сказочной истории до мифологической эпопеи.

В 2026 году фэнтези-кино решило развернуться на полную катушку — от уютных сказок для всей семьи до эпических саг с размахом древних легенд. Зрителей ждут и добрые истории для детей, и грандиозные приключения с отсылками к мифологии, а также серьёзные картины, где юным героям придётся быстро повзрослеть посреди невероятных событий.

В нашей подборке - четыре премьеры, мимо которых сложно пройти.

«Домовенок Кузя 2»

Премьера: 19 марта 2026 года.

Кузя возвращается в новый дом вместе с девочкой Наташей и её семьёй. Но спокойная жизнь быстро заканчивается: рядом появляется своенравная Баба-Яга и загадочная девочка-домовёнок Тихоня, которая знает куда больше, чем говорит. Впереди - волшебные испытания, древние тайны и встреча с Кощеем Бессмертным.

«Вверх по волшебному дереву»

Премьера: 26 марта 2026 года.

Семья переезжает из Лондона в глухую деревню, где нет привычной техники и городской суеты. Их младшая дочь случайно находит волшебное дерево, вершина которого открывает путь в другие миры: с летающими автобусами, шоколадными домами и зельями, исполняющими желания. Но чтобы сохранить это чудо, семье придется стать по-настоящему единой.

«Властелины вселенной»

Премьера: 4 июня 2026 года.

История о мире Этернии возвращается в новом формате. Молодой герой внезапно узнаёт о своём королевском наследии и получает силу, которая требует не только смелости, но и ответственности. Здесь фэнтези работает через тему власти, свободы и выбора - и чем дальше, тем больше становится понятно, что магия не решает проблемы сама по себе.

«Одиссея»

Премьера: 15 июля 2026 года.

Древнегреческий эпос превращается в большое приключенческое кино: герой отправляется в путешествие через царства богов, сталкивается с чудовищами и проходит испытания, где главный враг часто скрывается внутри. Это история не только о дороге домой, но и о борьбе со страхами, соблазнами и собственной гордостью.