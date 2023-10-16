Домовенок Кузя и брутал: сыновья покойной звезды фильма «Водитель для Веры» слишком разные

Андрей Панин и Наталья Рогожкина дважды становились родителями. В 2001 году на свет появился их сын Александр, а спустя семь лет — Петр. Артист никогда не стремился распространяться о своей личной жизни, а после его смерти Рогожкина продолжила скрываться от глаз публики.

Однако в исключительных случаях артистка все же делает исключения и появляется перед поклонниками. И не так давно она предстала в компании наследников на одном из светских мероприятий. Как отметили фанаты, ни Александр, ни Петр не похожи на своего отца и друг на друга, об их родстве можно догадаться только по общей фамилии. И если старший сын выглядит весьма брутально, бреется на лысо, то младший предпочитает пышную прическу в стиле афро.

При этом многие поклонники отмечают, что младший больше похож на маму, которая известна своими длинными рыжими волосами.