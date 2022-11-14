Домохозяйки вздрогнут от ужаса: что запрещала королевским слугам Елизавета II

Сотни лет члены королевской семьи Великобритании пользуются услугами помощников и слуг, которые полностью обеспечивают их быт. И одно из основных правил для обслуживающего персонала — оставаться незамеченными, поддерживая чистоту и порядок в Букингемском дворце.

Подобные условия стали причиной строгих и весьма необычных запретов для слуг королевы. Как оказалось, Елизавета II не позволяла использовать пылесосы и подобную технику, так как она издает много шума. По мнению Ее Величества, ни она, ни другие жители дворца, ни гости никогда не должны были слышать, как проходит уборка в помещениях и видеть своих помощников.

Чистить же ковры и паркет нужно было лишь с помощью щеток. Слуги должны были регулярно вычищать все 75 тысяч квадратных метров полов от пыли вручную и всегда поддерживать их в безукоризненно чистом состоянии.