Домохозяйки выглядят лучше: честное фото Анджелины Джоли ужаснуло фанатов

Поклонники Анджелины Джоли уже на протяжении нескольких лет переживают за здоровье актрисы. После отношений с Брэдом Питтом она сильно исхудала и на время пропала с больших экранов. Сегодня она вновь блистает на красных дорожках и появляется на страницах глянцевых журналов.

Однако теперь не каждый выход голливудской знаменитости восхищает ее фанатов. Недавно многодетная мать появилась на благотворительном мероприятии в белом наряде. Воздушное светлое платье в пол совсем не сочеталось с более строгим жакетом и необычным клатчем. Казалось, что Анджелина забыла посоветоваться со своим стилистом, и это сыграло с ней злую шутку.

К тому же цвет вещей лишь подчеркнул болезненную бледность актрисы. А прическа выглядела не очень аккуратно, поскольку волосы, пострадавшие от постоянных голодовок Джоли, сильно испортились. Образ оказался неудачным, а голливудская красавица выглядела хуже уставшей домохозяйки.