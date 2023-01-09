Домохозяйки упадут, узнав, как живет жена одного из богатейших людей Индии
Публика активно осуждает миллиардершу за ее пристрастия.
Нита Амбани 37 лет назад стала супругой Мукеша Амбани, который долгие годы является одним из самых богатых людей не только Индии, но и всего мира. Супруга миллиардера не стремится к скромному образу жизни и наслаждается своими возможностями.
Так, Нита известна своей любовью к брендовым вещам. Она имеет огромную коллекцию одежды, на которую тратит сотни тысяч долларов. Например, однажды она была замечена в сари стоимостью 50 000 долларов, что стало абсолютным рекордом для Индии в то время. При этом у Ниты есть специальное правило: она никогда не надевает одну и ту же пару обуви больше одного раза.
Из-за своего стиля Нита регулярно оказывается на страницах индийских СМИ. Многие поклонницы уверены, что супруга Амбани пропагандирует перепотребление и подает весьма негативный пример. Некоторые же активно осуждают ее за такие большие гардеробы и призывают к скромности.