Домохозяйка, но не как все: только взгляните на Анну Курникову после трех родов

Анна Курникова давно завершила спортивную карьеру и подалась в домохозяйки. Теннисистка счастлива в браке с Энрике Иглесиасом, которому подарила троих детей.

Типичной многодетной мамой и домашней наседкой знаменитость не назвать. Многие женщины позавидуют отличной форме спортсменки: роды совсем не испортили ее фигуру.

В 42 года блондинка все такая же тонкая и звонкая, как и в 20 лет. Анна выглядит гораздо моложе своего возраста, что не перестает удивлять поклонников.

«Молодчинка. Вот что значит следить за собой и не жрать все, что попало», «Выглядит на 30 лет», — восхищаются избранницей певца в Сети.

Звезда не делает секрета из того, что помогает ей быть в форме. Три-четыре раза в неделю она занимается на корте во дворе своего шикарного загородного особняка в Майами. Раньше теннисистка тягала железо в зале, но после травмы спины сменила силовые тренировки на пилатес.