Домохозяйка из 80-х: звезда сериала «Если наступит завтра» испугала народ

После выхода остросюжетного сериала «Если наступит завтра» о Мэдолин Смит-Осборн заговорил весь мир. Она исполнила роль главной героини Трейси Уитни, которая прошла невероятный путь от простой служащей банка до гениальной аферистки. К сожалению, эта работа стала для Мэдолин вершиной актерской карьеры.

Смит-Осборн мечтала сниматься в кино еще со школьной скамьи. Чтобы оплатить учебу в Южно-Калифорнийском университете, Мэдолин устроилась официанткой. Ее карьера началась с мюзикла «Оклахома!», а вскоре ей стали предлагать роли в кино. Смит-Осборн сыграла в картине «Городской ковбой» вместе с Джоном Траволтой и Деброй Уингер.

Роль Трейси в мини-сериале «Если наступит завтра» принесла Мэдолин всемирную славу. Мужчины сходили с ума от статной красавицы с выразительными чертами. Однако уже в начале 90-х актриса навсегда ушла из кино. Она с головой ушла в супружескую жизнь.

В конце 80-х Мэдолин вышла замуж за хоккеиста Марка Осборна. Актриса родила двоих дочерей — Эбигейл и Элайзу. Супруги не общаются с прессой, не ведут социальные сети и не появляются на публике.

В Интернете можно найти лишь редкие фото семейства, на которых видно, что Мэдолин уже не та эффектная красотка. Она стала обычной домохозяйкой из сериалов 80-х: растрепанные волосы, простая одежда, минимум косметики. Поклонники не могут поверить, что их любимица отказалась от всего ради семьи.