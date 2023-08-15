Домогарова требуют внести в черные списки: вот что стряслось

Последние недели Александр Домогаров известен не своими творческими успехами, а многочисленными скандалами. Артист активно конфликтует с руководство театра Моссовета, а не так давно коллеги предложили внести артиста в так называемые черные списки.

Дело в том, что однажды звезда «Бандитского Петербурга» позволил себе пропустить премьеру постановки «Генри и Эллен». Артист не побоялся гнева сотен зрителей, которые ожидали его на сцене, и сорвал спектакль.

Из-за этого поступка, как утверждает актер Иван Жидков, Домогарова точно нужно внести в черный список. Артист, как уверен звезда экрана, не должен подводить своих коллег и зрителей, а после таких проступков с ним точно нельзя продолжать сотрудничество.

«Актеров, которые могут так поступить и подвести коллектив, надо в черные списки вносить. И никогда с ними не работать», — рассказал Жидков «Экспресс газете».

При этом артист подчеркнул: сам он старается не работать с такими коллегами. Он не собирается рисковать, поэтому обращает внимание не только на талант, но и на репутацию.