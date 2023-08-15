Домогался до Гузеевой, срывал колготки: пьяный Нагиев отличился в ресторане

На заре карьеры Дмитрий Нагиев прославился как ведущий скандального шоу «Окна». Но и сам артист, как оказалось, нередко ввязывался в сомнительные истории.

В одном из старых интервью он рассказал о том, как развивался его роман с Ларисой Гузеевой. Отношения между актерами были короткими, но очень яркими. Таким же стало и их начало. В одном из ресторанов Гузеева попала в затруднительное положение: она зацепила и достаточно сильно порвала колготки. Скрыть это было невозможно. И тут ей на помощь пришел Нагиев.

Выпивший артист долго не размышлял и предложил самое простое решение — снять их.

«Сорвал их с нее посреди ресторана», — вспоминает телеведущий.

За такую выходку нетрезвого мужчину сразу вывели из помещения, а вот Гузеева осталась под впечатлением. После этого у них закрутился роман, хотя оба были женаты. И, если Лариса Александровна после этого с супругом разошлась, то Нагиев, немного нагулявшись, вернулся к жене.