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Домнина вернулась к Авербуху: изувеченный Костомаров остался не у дел

3 августа 2023 09:00
Домнина вернулась к Авербуху: изувеченный Костомаров остался не у дел

Фигуристка готова оставить мужа после тяжелой болезни.

Илья Авербух анонсировал новое ледовое шоу под названием «Письма любви». В своем Telegram-канале он сообщил, что каждый номер будет небольшой историей о любви и других важных вещах в жизни человека. В программе примут участие такие звезды, как Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева и Оксана Домнина.

Домнина прекратила участие в ледовых шоу еще в декабре прошлого года, когда ее супруг Роман Костомаров попал в больницу с тяжелой инфекцией. Женщина все свое время проводила рядом с мужем, даже пока тот был в коме. После этого наступил долгий период выздоровления и реабилитации. Сегодня фигурист уже уверенно держится на протезах и Оксана может вернуться к работе.

О возвращении самого Романа на лед пока говорить рано. Впрочем, у него появились и другие варианты. Александр Жулин предложил Костомарову тренерскую должность.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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