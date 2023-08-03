Домнина вернулась к Авербуху: изувеченный Костомаров остался не у дел

Илья Авербух анонсировал новое ледовое шоу под названием «Письма любви». В своем Telegram-канале он сообщил, что каждый номер будет небольшой историей о любви и других важных вещах в жизни человека. В программе примут участие такие звезды, как Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева и Оксана Домнина.

Домнина прекратила участие в ледовых шоу еще в декабре прошлого года, когда ее супруг Роман Костомаров попал в больницу с тяжелой инфекцией. Женщина все свое время проводила рядом с мужем, даже пока тот был в коме. После этого наступил долгий период выздоровления и реабилитации. Сегодня фигурист уже уверенно держится на протезах и Оксана может вернуться к работе.

О возвращении самого Романа на лед пока говорить рано. Впрочем, у него появились и другие варианты. Александр Жулин предложил Костомарову тренерскую должность.