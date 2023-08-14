Домнина бросила Костомарова ради звезды сериалов: увидев его фото, женщины все поймут

Роман Костомаров не скрывает, что бороться с недугом и восстанавливаться после тяжелой болезни ему во многом помогла поддержка любимой супруги. В Оксану Домнину фигурист влюбился еще в первом браке: спортсменка была близкой подругой его жены. Несколько лет Костомаров разрывался между своими чувствами, пока не принял решение развестись.

Но это оказался не последний любовный треугольник в жизни фигуриста. В 2013 году, когда общей дочке пары не было и трех лет, Домнина бросила Костомарова ради звезды сериалов. К тому времени, по слухам, фигуристка устала от спортсмена, который не собирался вести ее под венец. А участие в шоу «Ледниковый период» подарило ей интрижку с Владимиром Яглычем.

Не поддаться обаянию красавца-актера было очень сложно.

Из несерьезного романа эти отношения вскоре переросли в нечто большее. Однако Костомаров не был готов сдаваться. Уже через пару месяцев он отбил возлюбленную и на этот раз не стал повторять прежних ошибок — вскоре они официально поженились. Спустя два года у спортсменов родился общий сын.