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Домнина бросила Костомарова ради звезды сериалов: увидев его фото, женщины все поймут

14 августа 2023 10:00
Домнина бросила Костомарова ради звезды сериалов: увидев его фото, женщины все поймут

Фигуристка не смогла устоять перед красавчиком.

Роман Костомаров не скрывает, что бороться с недугом и восстанавливаться после тяжелой болезни ему во многом помогла поддержка любимой супруги. В Оксану Домнину фигурист влюбился еще в первом браке: спортсменка была близкой подругой его жены. Несколько лет Костомаров разрывался между своими чувствами, пока не принял решение развестись.

Но это оказался не последний любовный треугольник в жизни фигуриста. В 2013 году, когда общей дочке пары не было и трех лет, Домнина бросила Костомарова ради звезды сериалов. К тому времени, по слухам, фигуристка устала от спортсмена, который не собирался вести ее под венец. А участие в шоу «Ледниковый период» подарило ей интрижку с Владимиром Яглычем.

Не поддаться обаянию красавца-актера было очень сложно.

Из несерьезного романа эти отношения вскоре переросли в нечто большее. Однако Костомаров не был готов сдаваться. Уже через пару месяцев он отбил возлюбленную и на этот раз не стал повторять прежних ошибок — вскоре они официально поженились. Спустя два года у спортсменов родился общий сын.

Домнина бросила Костомарова ради звезды сериалов: увидев его фото, женщины все поймут
Фото: кадр из фильма "Воин" (2015), Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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