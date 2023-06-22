Доминик Джокер из «Фабрики звезд» женился на собственной копии: отличие в одном

Их можно было бы перепутать, если бы не один нюанс.

Участник четвертой «Фабрики звезд» Доминик Джокер женат второй раз. Первый его брак официально распался еще в 2015 году. Долгое время музыкант скрывал новую возлюбленную, и ее появление на публике вызвало огромный ажиотаж. Девушка невероятно похожа Доминика, разве что шевелюра на ее голове намного пышнее и гуще!

Екатерина Кокорина, на которой Джокер тайно женился еще в 2019 году, тоже занимается музыкой. Девушка участвовала в проекте «Голос» и даже попала в команду Басты, но не дошла до финала. Уже на момент свадьбы было понятно: пару объединяют не только нежные чувства, но и невероятное внешнее сходство. Большие голубые глаза, крупные черты лица — этих двоих можно было бы принять за родственников.

Сегодня, когда Екатерина немного набрала в весе, она выглядит как женская версия Доминика Джокера, но с красивыми длинными волосами. Музыканты счастливы в браке и находятся в хороших отношениях с первой женой Доминика — Альбиной.