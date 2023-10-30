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Домашние собаки могут предсказать трагедию: вот к чему стоит прислушиваться

30 октября 2023 17:45
Домашние собаки могут предсказать трагедию: вот к чему стоит прислушиваться

Питомец способен спасти хозяина от неминуемой гибели.

Собака живет бок о бок с человеком веками. Домашние любимцы выполняют множество полезных функций: морально поддерживают владельцев, охраняют дом, помогают в работе спецслужб и спасают людей. Песики неоднократно вызволяли пострадавших из-под завалов и находили жертв похищений.

Питомцы способны предсказывать землетрясения. Ничего мистического в этом нет. Животные невероятно чувствительны к погоде и безошибочно определяют сейсмические изменения. Собака может стать настоящим барометром и в некоторых случаях даже спасителем человека.

Стоит внимательно следить за поведением четвероногих.

Перед землетрясением песик ведет себя крайне нетипично: пытается сбежать или ищет укрытие. В некоторых случаях собаки громко лают, тем самым предупреждая семью о серьезной опасности. Так они пытаются сохранить жизнь людям.

Фото: кадр из фильма «Все могу» (2015)
Алла Новикова
Алла Новикова
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