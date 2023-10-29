Домашние кошки способны предсказывать эти вещи: невероятно, но факт

С древних времен люди наделяли кошек мистическими свойствами, и не просто так. Эти своенравные домашние животные действительно обладают особыми способностями. Как бы парадоксально это ни звучало, иногда они могут даже предвидеть будущее.

Прежде всего, кошки точно знают, когда хозяин придет домой. Дело в том, что у них невероятно острый слух. Даже если вы живете на одном из верхних этажей, питомец услышит вас у самого подъезда, а шаги членов семьи легко отличит от соседских.

Также коты могут предсказать определенные действия хозяев. Например, если вы всегда включаете телевизор и идете на кухню открывать корм, то пушистик будет ждать еды, как только вы возьмете пульт в руки.

А еще ваш домашний любимец может предсказывать погоду не хуже метеорологов. У них высокая чувствительность к перепадам давления и влажности. Если кошка спит клубочком — ждите дождя, а вот растягивается и катается по полу только к жаре.