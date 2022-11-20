Дома лучше: звезды, которые вернулись в Россию после отъезда

Большинство российских знаменитостей мечтают покорить заграницу – получить премию «Оскар» или Грэмми. Мало у кого получилось стать звездой на чужбине, поэтому многие возвращаются обратно в России – за выгодными предложениями и контрактами.

Долгое время Кирилл Сафонов жил и работал в Израиле. Актер снимался в фильмах и занимался озвучкой. В Израиль артист уехал вместе с женой и дочерью, однако брак Сафонова разваливался.

И когда актеру предложили главную роль в сериале «Татьянин день», Кирилл Сафонов вернулся на Родину.

После распада группы «Тату» Лена Катина перебралась в США, чтобы построить успешную сольную карьеру. Но после рождения ребенка окончательно осела в России и стала активно участвовать в российских телешоу.

В 2007 Валерия пыталась завоевать не только Россию, но и Европу. Певица поехала на гастроли и записала англоязычный альбом, который обрел популярность в Великобритании. Но исполнительница тосковала по Родине и вернулась домой.