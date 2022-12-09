Дом раздора: гляньте, из-за чего разгорелся скандал между Асмус и Харламовым

Кристина Асмус и Гарик Харламов оформили развод два года назад, заявив публике, что останутся в дружеских отношениях ради общей дочери Анастасии. Все это время знаменитости действительно не были замечены в громких скандалах, но теперь чаша терпения переполнилась.

Конфликт экс-супругов разгорелся из-за четырехэтажного особняка, расположенного на Рублевке, который юморист приобрел в законном браке с актрисой. Как пишет Telegram-канал «Немалахов», стоимость этой недвижимости достигает 100 миллионов рублей.

В одном из шоу резидент Comedy Club отметил, что оставил этот особняк бывшей жене, чем возмутил ее. Асмус заявила, что Харламов «никакой дом ей не оставлял». Из перепалки бывших возлюбленных выяснилось, что те и вовсе продолжают жить под одной крышей, обитая при этом на разных этажах.

Такого поворота событий поклонники явно не ожидали. Большинство из них были уверены в том, что артистка и комик давно ведут раздельную жизнь.