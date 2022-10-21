Дом покойной Глаголевой обокрали: не поверите, как вычислили воровку

После смерти актрисы и режиссера Веры Глаголевой, которая скончалась в Германии в 2017 году от рака желудка, ее старшая дочь Анна решила нанять домработницу для ухода за расположенным в Подмосковье домом народной артистки. Этот особняк достался в наследство Анне и ее младшей сестре Анастасии, которая сейчас живет в Вашингтоне.

Первое время все шло хорошо, но потом дочь актрисы заметила, что из дома стали пропадать ценные вещи стоимостью в несколько тысяч долларов. А после того, как бесследно исчезла коллекционная шайба мужа Анастасии, знаменитого хоккеиста Александра Овечкина, Анна обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

По информации издания Prozvezd , полицейские нашли и задержали преступницу, она уже дает показания. Столь быстрому раскрытию дела поспособствовала сама домработница: она решила выставить украденное на сайт объявлений, но по рассеянности указала там номер своего же мобильного.