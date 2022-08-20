Сын отравляет жизнь: стало известно о творящемся в доме Селезневой

Единственный сын звезды «Операции Ы» Натальи Селезневой вредит любимой матери. Возрастной наследник прославленной актрисы умудрился перевезти в загородный дом всю свою семью, а съезжать оттуда явно не планирует.

За считанное время постройка превратилась в общежитие: 53-летний мужчина наводит в доме свои порядки, создавая 77-летней Селезневой серьезный дискомфорт. В захламленной комнате яблоку негде упасть: всюду валяются личные вещи Егора, а расстояние между кроватью и письменным столом занимает детская кроватка.

В таких условиях Селезнева живет уже два года. Поведение Егора настолько сильно возмутило преданных поклонников творчества актрисы, что те подняли настоящий бунт. Россияне требовали, чтобы мужчина спешно съехал от матери, а ее имущество привел в порядок.

«Сынуле уже давно пора свой дом строить. Он все на шее у матери сидит», «Это наглый захват жилья», «Сын — нахлебник и оккупанты-внуки», «Бардак, всюду хлам! Стыдно сыну должно быть. Взрослый вроде человек уже», — пишут в YouTube возмущенные комментаторы.

Фото: скриншот программы "Идеальный ремонт"