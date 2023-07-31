Дом оставил жене: Якубович решился на смелое признание о семье

Леонид Якубович много лет женат на Марине Видо. В последние годы в Сети все чаще всплывают слухи о том, что их брак находится на грани развода. Телеведущему приписывают многочисленные романы, а отсутствие официального развода называют чистой формальностью. Наконец-то сам Якубович раскрыл, почему не живет с женой под одной крышей.

Леонид Аркадьевич встретил Марину еще в начале 90-х годов в телекомпании «ВИД», где она также работала. До этого ведущий уже дважды был женат, но ни это, ни разница в возрасте почти в два десятка лет не помешали отношениям.

По словам Якубовича, они до сих пор счастливы в браке, хотя не могут позволить себе жить под одной крышей. Марина Викторовна живет за городом в их общем доме. Сам Леонид Аркадьевич не может позволить себе такой роскоши. У него каждый день переговоры в столице, а вместе с тем съемки в шоу и репетиции в театре. Зачастую он просто не успевает доехать домой, так как возраст требует качественного отдыха. Именно поэтому большую часть времени телеведущий вынужден проводить в Москве.