Дом мечты за 65 млн: как выглядит шикарный особняк Игоря Николаева

Латвийская Юрмала давно стала излюбленным местом для звезд российского шоу-бизнеса. Приобрел недвижимость на курорте и певец Игорь Николаев.

До пандемии Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой часто приезжали в это солнечное место, а недавно семья обзавелась роскошной двухэтажной квартирой в Юрмале.

Вид из апартаментов выходит на море.

Дом звезд расположен всего в 50 метров от воды. Интерьер квартиры выполнен в скандинавском стиле, в апартаментах преобладают светлые тона. На первом этаже – кухня и большая гостиная, в которой стоит японский рояль, а на втором расположились спальни, детская, библиотека и просторная терраса. Соединяет этажи прозрачный лифт. Также на случай, если лифт сломается, в квартире имеется лестница.