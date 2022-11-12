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Дом мечты за 65 млн: как выглядит шикарный особняк Игоря Николаева

12 ноября 2022 06:30
Дом мечты за 65 млн: как выглядит шикарный особняк Игоря Николаева

Райское гнездышко в Латвии.

Латвийская Юрмала давно стала излюбленным местом для звезд российского шоу-бизнеса. Приобрел недвижимость на курорте и певец Игорь Николаев.

До пандемии Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой часто приезжали в это солнечное место, а недавно семья обзавелась роскошной двухэтажной квартирой в Юрмале.

Вид из апартаментов выходит на море.

Дом мечты за 65 млн: как выглядит шикарный особняк Игоря Николаева

Дом звезд расположен всего в 50 метров от воды. Интерьер квартиры выполнен в скандинавском стиле, в апартаментах преобладают светлые тона. На первом этаже – кухня и большая гостиная, в которой стоит японский рояль, а на втором расположились спальни, детская, библиотека и просторная терраса. Соединяет этажи прозрачный лифт. Также на случай, если лифт сломается, в квартире имеется лестница.

Дом мечты за 65 млн: как выглядит шикарный особняк Игоря Николаева
Фото: соцсети, Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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