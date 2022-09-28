Дом из «Очень странных дел» выставили на продажу: покупателю придется несладко

На такое приобретение решится далеко не каждый.

Фанаты сериала «Очень странные дела» получили поистине уникальную возможность. Любой из них может приобрести дом, в котором жила со своими сыновьями Джойс Байерс. Если, конечно, у желающего найдется 300 тысяч долларов (около 17 млн рублей).

Именно в такую сумму оценивается одноэтажный коттедж, выставленный на продажу. Как сообщает портал TMZ , объект недвижимости находится в штате Джорджия. При этом никто не скрывает того факта, что новым владельцам дома придется несладко.

Все потому, что коттеджу требуется капитальный ремонт, причем как можно скорее. Причина этого проста: дом был построен в далеком 1900 году, а значит, ему уже больше ста лет.

Отметим, что площадь строения составляет 172 «квадрата». Расположено оно на довольно просторном участке в 2,4 га. Известно также, что владельцами дома являются семеро братьев и сестер.