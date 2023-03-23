Дом дьявола или база НЛО: зря это жуткое место привлекает туристов со всего мира

Башня дьявола в американском Вайоминге — место, которое индейцы стерегли как зеницу ока, а сегодня приблизиться к нему осмелится не каждый, хотя многие пытаются. Уфологи считают, что полуторакилометровый монолит из магматического расплава — это посадочная площадка для кораблей инопланетян. Свое название она получила благодаря поверью аборигенов. Они утверждали, что выросшая ниоткуда гора спасла семерых девочек от гнавшегося за ними дьявола.

Развеять мифы об опасности Девилс-Тауэр решил парашютист Джордж Хопкинс. Он задумал приземлиться на гору. Невзирая на не самые приятные погодные условия, ему это удалось. Правда, снять его оттуда не могли в течение недели. Сам дерзкий исследователь едва не оказался в плену у крыс, которыми кишит это таинственное место.

Мимо объекта с такой загадочной аурой не могли пройти кинематографисты. Башня дьявола появляется в научно-фантастической драме Стивена Спилберга «Близкие контакты третьей степени». Также ее можно увидеть в комедии Грега Моттолы «Пол: Секретный материальчик».