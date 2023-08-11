Дом-дворец и не только: что оставит в наследство семье Александр Масляков

В Сети появилась информация об имуществе бессменного ведущего и главы «Клуба веселых и находчивых» Александра Васильевича Маслякова. Секрет раскрыл один из «долгожителей» передачи, постоянный член жюри Юлий Гусман.

По словам режиссера, президент КВН — человек невероятно талантливый и ответственный. Ему удалось проявить себя не только в качестве харизматичного ведущего, но и превосходного организатора. Поэтому все, что удалось заработать Маслякову, принадлежит ему заслуженно.

«Понятно, что он небедный человек», — резюмировал Юлий Соломонович в беседе с порталом News .

Среди имущества Александра Васильевича Гусман назвал дом-дворец, несколько квартир и автомобилей иностранного производства. Очевидно, что за тридцать с лишним лет работы в КВН его президент просто не мог не заработать солидных сумм. Все это Масляков оставит единственному сыну Александру, которого зрители не раз видели в роли ведущего премьер-лиги КВН, и внучке Таисии.