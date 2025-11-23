«Дом дракона» не удался, но HBO больше не ударит в грязь лицом: на замену готовят «годную» историю Таргариенов (с самым страшным драконом)

В мире поклонников «Песни льда и пламени» всё чаще звучат разговоры о грядущем масштабном проекте — сериале, посвящённом Эйгону I Таргариену, известному как Эйгон Завоеватель. На фоне продления «Дома Дракона» на четвёртый сезон и «Рыцаря Семи Королевств» на второй, слухи о новом шоу только набирают силу.

Что за проект

Пока детали держатся в тайне, но кое‑что уже просачивается в публичное пространство. Сценарий пишет Маттсон Томлин — автор, работающий над «Бэтмен 2» с Мэттом Ривзом. Предполагается, что проект станет приквелом к «Дому Дракона» и расскажет, как Эйгон I вместе с сёстрами‑жёнами — Висеньей и Рейнис — покорили шесть из семи королевств Вестероса.

Действие развернётся примерно за триста лет до событий «Игры престолов». Чем же этот сериал может превзойти «Дом Дракона»? Прежде всего — эпическим размахом.

История Эйгона

Всего за два года Эйгон сумел объединить шесть королевств, и это не история дворцовых интриг, а череда полномасштабных военных кампаний, где ключевую роль играют три дракона: Балерион, Вхагар и Мераксес. Чтобы вы понимали масштаб: Вхагар, появившаяся в «Доме Дракона» была самой маленькой из них, а Дрогон из «Игры престолов» на фона Балериона выглядел бы щенком.

Зрители станут свидетелями знаковых событий: сожжения Харренхолла, разгрома армий Мерна IX Гарденера и Лорена Ланнистера на Пламенном Поле, покорения Речных и Штормовых земель, Простора и других регионов, а также затяжной Первой Дорнийской войны, растянувшейся с четвёртого по тринадцатый год от Завоевания Эйгона.

Интересные герои

Сам Эйгон — не просто воин, но и государственный строитель. Именно он основал Королевскую Гавань, создал Железный Трон из мечей поверженных врагов, ввёл «Королевский мир», запретив междоусобные войны, и заложил основы единства Семи Королевств, поощряя браки между домами из разных регионов.

В отличие от «Дома Дракона», где драконы скорее дополняют антураж, здесь они — движущая сила и бои с ними будут чуть ли не в каждой серии. Н

Минусы проекта

Однако есть и риски. Прежде всего — конкуренция с «Домом Дракона». Если четвёртый сезон окажется особенно сильным, новый проект может проиграть в сравнении. Всё решится, когда Райан Кондал завершит сценарий четвёртого сезона «Дома Дракона»: если сериал продлят на пятый (до 2030 года), Томлин может переключиться на другой проект.

Ещё один вызов — сохранить баланс между экшеном и политикой. Завоевание — это не только битвы, но и дипломатия, переговоры, компромиссы. Важно не скатиться в «чистый боевик», сохранив многогранность мира и персонажей.

Наконец, многое зависит от кастинга. Образ Эйгона должен быть убедительным: харизматичным, но не карикатурным, властным, но не лишённым человечности. Актёр должен передать сложность личности, стоящей у истоков великой династии. Идеальный кандидат — Генри Кавилл.

