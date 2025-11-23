Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Дом дракона» не удался, но HBO больше не ударит в грязь лицом: на замену готовят «годную» историю Таргариенов (с самым страшным драконом)

«Дом дракона» не удался, но HBO больше не ударит в грязь лицом: на замену готовят «годную» историю Таргариенов (с самым страшным драконом)

23 ноября 2025 07:29
«Дом дракона» не удался, но HBO больше не ударит в грязь лицом: на замену готовят «годную» историю Таргариенов (с самым страшным драконом)

Мечта любого фанатов книжной серии.

В мире поклонников «Песни льда и пламени» всё чаще звучат разговоры о грядущем масштабном проекте — сериале, посвящённом Эйгону I Таргариену, известному как Эйгон Завоеватель. На фоне продления «Дома Дракона» на четвёртый сезон и «Рыцаря Семи Королевств» на второй, слухи о новом шоу только набирают силу.

Что за проект

Пока детали держатся в тайне, но кое‑что уже просачивается в публичное пространство. Сценарий пишет Маттсон Томлин — автор, работающий над «Бэтмен 2» с Мэттом Ривзом. Предполагается, что проект станет приквелом к «Дому Дракона» и расскажет, как Эйгон I вместе с сёстрами‑жёнами — Висеньей и Рейнис — покорили шесть из семи королевств Вестероса.

«Дом дракона» не удался, но HBO больше не ударит в грязь лицом: на замену готовят «годную» историю Таргариенов (с самым страшным драконом)

Действие развернётся примерно за триста лет до событий «Игры престолов». Чем же этот сериал может превзойти «Дом Дракона»? Прежде всего — эпическим размахом.

История Эйгона

Всего за два года Эйгон сумел объединить шесть королевств, и это не история дворцовых интриг, а череда полномасштабных военных кампаний, где ключевую роль играют три дракона: Балерион, Вхагар и Мераксес. Чтобы вы понимали масштаб: Вхагар, появившаяся в «Доме Дракона» была самой маленькой из них, а Дрогон из «Игры престолов» на фона Балериона выглядел бы щенком.

Зрители станут свидетелями знаковых событий: сожжения Харренхолла, разгрома армий Мерна IX Гарденера и Лорена Ланнистера на Пламенном Поле, покорения Речных и Штормовых земель, Простора и других регионов, а также затяжной Первой Дорнийской войны, растянувшейся с четвёртого по тринадцатый год от Завоевания Эйгона.

«Дом дракона» не удался, но HBO больше не ударит в грязь лицом: на замену готовят «годную» историю Таргариенов (с самым страшным драконом)

Интересные герои

Сам Эйгон — не просто воин, но и государственный строитель. Именно он основал Королевскую Гавань, создал Железный Трон из мечей поверженных врагов, ввёл «Королевский мир», запретив междоусобные войны, и заложил основы единства Семи Королевств, поощряя браки между домами из разных регионов.

«Дом дракона» не удался, но HBO больше не ударит в грязь лицом: на замену готовят «годную» историю Таргариенов (с самым страшным драконом)

В отличие от «Дома Дракона», где драконы скорее дополняют антураж, здесь они — движущая сила и бои с ними будут чуть ли не в каждой серии. Н

Минусы проекта

Однако есть и риски. Прежде всего — конкуренция с «Домом Дракона». Если четвёртый сезон окажется особенно сильным, новый проект может проиграть в сравнении. Всё решится, когда Райан Кондал завершит сценарий четвёртого сезона «Дома Дракона»: если сериал продлят на пятый (до 2030 года), Томлин может переключиться на другой проект.

«Дом дракона» не удался, но HBO больше не ударит в грязь лицом: на замену готовят «годную» историю Таргариенов (с самым страшным драконом)

Ещё один вызов — сохранить баланс между экшеном и политикой. Завоевание — это не только битвы, но и дипломатия, переговоры, компромиссы. Важно не скатиться в «чистый боевик», сохранив многогранность мира и персонажей.

Наконец, многое зависит от кастинга. Образ Эйгона должен быть убедительным: харизматичным, но не карикатурным, властным, но не лишённым человечности. Актёр должен передать сложность личности, стоящей у истоков великой династии. Идеальный кандидат — Генри Кавилл.

Джоффри на его фоне – шкодливый щенок: этот персонаж «Дома дракона» умудрился стать худшим злодеем в истории Вестероса

Фото: Кадр «Киноафиша», сериалы «Дом дракона», «Игра престолов», «Ведьмак»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже «Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже Читать дальше 10 декабря 2025
«Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии «Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии Читать дальше 7 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Читать дальше 10 декабря 2025
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» Читать дальше 10 декабря 2025
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Читать дальше 10 декабря 2025
Куда пропал Хоукинс? «Очень странные дела» даже не вошли в топ-10 сериалов 2025 года – на IMDb совсем другие любимчики Куда пропал Хоукинс? «Очень странные дела» даже не вошли в топ-10 сериалов 2025 года – на IMDb совсем другие любимчики Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше