«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот

Фанаты Вестероса любят спорить, что ещё можно снять после «Дома Дракона». Битву при Тризубце? Танец драконов в другой перспективе? Восстание Роберта без купюр?

Но идеальный приквел уже давно написан. И нет, это не Мартин. Это — сценаристы забытой RPG Game of Thrones от Cyanide Studio.

В этой игре был приём, который даже в сериалах уровня HBO встречается редко. В начале тебе говорят: «Ты — офицер Ночного дозора». Ты создаёшь крепкого бойца, проходишь первую главу, вливаешься в суровый ритм Севера… И вдруг — титр: «За месяц до этого».

Два героя, два разных пути

И всё меняется. Теперь ты — красный жрец, маг огня. Совсем в другой точке Вестероса, с другим прошлым и другой мотивацией. Играть приходится поочерёдно: глава за дозорного, глава за жреца.

Сюжеты идут навстречу друг другу, главы жреца по хронологии предшествуют главам дозорного, а в середине истории временной разрыв исчезает, и две линии сходятся. Постфактум понимаешь, что они были связаны с самого начала — просто авторы скрывали это, пока не пришёл момент ударить.

Герои фактурные и живее Рейниры

Морс Вестфорд, брат Ночного дозора, пытается выполнить предсмертную волю Джона Аррена — защитить важную персону на Севере. Алестер Сарвик, красный жрец, хочет вернуть себе титул лорда, который прибрал его брат-бастард.

По мере продвижения оба вляпываются в заговор с королевскими бастардами, чёрной магией и Таргариенами. Это история, где мораль расплывчата, союзники предают по делу, а смерти приходят внезапно.

Даже «лучшая» из четырёх концовок — лишь горькая передышка. И эта малоизвестная игра своими сюжетными твистами на голову превосходит заунывные линии Рейниры и Алисенты из «Дома дракона».

Почему это нужно экранизировать

Две линии, два героя, два жанра — мрачный боевик о Дозоре и почти нуарная драма с магическими интригами.

Идеальный формат для 8–10 серий: каждая серия — глава, каждая заканчивается клиффхенгером.

Хронология, которая сходится в середине, даёт тот самый момент «вау». Плюс связь с сюжетом «Игры престолов».

Возможность показать Вестерос вне канона HBO: новые города, новые дома, но при этом с камео знакомых фигур вроде Вариса или Мормонта.

Game of Thrones от Cyanide — игра со слабым геймплеем, но с одним из лучших сюжетов, когда-либо написанных по ПЛиО. И если HBO когда-нибудь решится на приквел вне прямых романов Мартина, то начинать надо отсюда.

