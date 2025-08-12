Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот

«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот

12 августа 2025 18:07
«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот

Превосходит даже момент с раскрытием личности Джона Сноу. 

Фанаты Вестероса любят спорить, что ещё можно снять после «Дома Дракона». Битву при Тризубце? Танец драконов в другой перспективе? Восстание Роберта без купюр?

Но идеальный приквел уже давно написан. И нет, это не Мартин. Это — сценаристы забытой RPG Game of Thrones от Cyanide Studio.

В этой игре был приём, который даже в сериалах уровня HBO встречается редко. В начале тебе говорят: «Ты — офицер Ночного дозора». Ты создаёшь крепкого бойца, проходишь первую главу, вливаешься в суровый ритм Севера… И вдруг — титр: «За месяц до этого».

Два героя, два разных пути

И всё меняется. Теперь ты — красный жрец, маг огня. Совсем в другой точке Вестероса, с другим прошлым и другой мотивацией. Играть приходится поочерёдно: глава за дозорного, глава за жреца.

Сюжеты идут навстречу друг другу, главы жреца по хронологии предшествуют главам дозорного, а в середине истории временной разрыв исчезает, и две линии сходятся. Постфактум понимаешь, что они были связаны с самого начала — просто авторы скрывали это, пока не пришёл момент ударить.

«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот

Герои фактурные и живее Рейниры

Морс Вестфорд, брат Ночного дозора, пытается выполнить предсмертную волю Джона Аррена — защитить важную персону на Севере. Алестер Сарвик, красный жрец, хочет вернуть себе титул лорда, который прибрал его брат-бастард.

По мере продвижения оба вляпываются в заговор с королевскими бастардами, чёрной магией и Таргариенами. Это история, где мораль расплывчата, союзники предают по делу, а смерти приходят внезапно.

Даже «лучшая» из четырёх концовок — лишь горькая передышка. И эта малоизвестная игра своими сюжетными твистами на голову превосходит заунывные линии Рейниры и Алисенты из «Дома дракона».

«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот

Почему это нужно экранизировать

  • Две линии, два героя, два жанра — мрачный боевик о Дозоре и почти нуарная драма с магическими интригами.
  • Идеальный формат для 8–10 серий: каждая серия — глава, каждая заканчивается клиффхенгером.
  • Хронология, которая сходится в середине, даёт тот самый момент «вау». Плюс связь с сюжетом «Игры престолов».
  • Возможность показать Вестерос вне канона HBO: новые города, новые дома, но при этом с камео знакомых фигур вроде Вариса или Мормонта.

Game of Thrones от Cyanide — игра со слабым геймплеем, но с одним из лучших сюжетов, когда-либо написанных по ПЛиО. И если HBO когда-нибудь решится на приквел вне прямых романов Мартина, то начинать надо отсюда.

Теория, которая взрывает мозг: Арья умерла еще в 6 сезоне — фанаты «Игры престолов» нашли доказательства.

Фото: Legion-Media, кадр из игры 'Game of Thrones'
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В 2025-м вышло уже две экранизации Кинга: Sci-Fi с треском провалился, вторую называют шедевром В 2025-м вышло уже две экранизации Кинга: Sci-Fi с треском провалился, вторую называют шедевром Читать дальше 9 августа 2025
Теория, которая взрывает мозг: Арья умерла еще в 6 сезоне — фанаты «Игры престолов» нашли доказательства Теория, которая взрывает мозг: Арья умерла еще в 6 сезоне — фанаты «Игры престолов» нашли доказательства Читать дальше 12 августа 2025
«Ни в коем случае»: Рэдклифф наотрез отказался сниматься в сериале «Гарри Поттер» — побрезговал даже камео, и вот почему «Ни в коем случае»: Рэдклифф наотрез отказался сниматься в сериале «Гарри Поттер» — побрезговал даже камео, и вот почему Читать дальше 11 августа 2025
В «Игре престолов» переврали реальную историю Белых ходоков, и зря: Короля ночи вообще не существовало В «Игре престолов» переврали реальную историю Белых ходоков, и зря: Короля ночи вообще не существовало Читать дальше 11 августа 2025
В 90-е пугали по-другому: какой из Пеннивайзов страшнее — ответ очевиден, и мы объясним, почему (виной всему не только спецэффекты) В 90-е пугали по-другому: какой из Пеннивайзов страшнее — ответ очевиден, и мы объясним, почему (виной всему не только спецэффекты) Читать дальше 11 августа 2025
«Зима близко» — не предупреждение: Старки — потомки Белых ходоков, и в книгах на это есть четкий намек (но в сериале о нем «забыли) «Зима близко» — не предупреждение: Старки — потомки Белых ходоков, и в книгах на это есть четкий намек (но в сериале о нем «забыли) Читать дальше 11 августа 2025
Виноваты сценаристы сериала: почему зрителей «Игры престолов» взбесило, что Дейенерис стала злодейкой, хотя это было абсолютно логично Виноваты сценаристы сериала: почему зрителей «Игры престолов» взбесило, что Дейенерис стала злодейкой, хотя это было абсолютно логично Читать дальше 11 августа 2025
«Почему опять позорный кастинг?»: в новом «Человеке-пауке» появится Гвен Стейси, и фанаты комиксов уже крутят пальцем у виска «Почему опять позорный кастинг?»: в новом «Человеке-пауке» появится Гвен Стейси, и фанаты комиксов уже крутят пальцем у виска Читать дальше 10 августа 2025
«Звездные войны» нашли нового Дарта Мола: Мэтт Смит пересядет с дракона на истребитель «Звездные войны» нашли нового Дарта Мола: Мэтт Смит пересядет с дракона на истребитель Читать дальше 10 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше