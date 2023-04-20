Дом барда Новикова легко спутать с Эрмитажем: глаза слепит от золота (фото)

Артист не отказывает себе в роскоши.

Александр Новиков явно не из тех, чьи финансы поют романсы. За свою карьеру музыкант сколотил неплохое состояние, позволившее ему жить в роскоши. Композитор не скрывает, что имеет целую коллекцию недвижимости.

У артиста есть несколько квартир, расположенных в Москве, Сочи и Екатеринбурге. В одну из них бард впустил съемочную группу программы «Честное слово». Пока шансонье беседовал с Юрием Николаевым, поклонники смогли как следует разглядеть убранство его хором.

Дом Новикова легко спутать с Эрмитажем: глаза буквально слепит от золота. Повсюду антиквариат и ручная резьба. Мебель для жилища исполнителя прибыла прямиком из Италии и была изготовлена специально для звезды на заказ.

На полу тоже невиданное великолепие — натуральный дубовый паркет. Пожалуй, только стены в апартаментах знаменитости разбавляют буйство этого изобилия, поскольку выкрашены в нейтральный светлый оттенок.