«Дом-2» с нечистью: не такими вы себе представляли русские «Сумерки» (фото)

Вампирская сага «Сумерки» породила мировую моду на фильмы с аналогичным сюжетом. Российские киноделы не остались в стороне и создали собственную версию «Красавицы и Чудовища» под названием «Он — дракон». Что из этого получилось?

Фэнтезийная мелодрама вышла в свет в 2015 году и стала одним из лидеров в российском прокате. Сказка, по словам зрителей, представляет собой микс из «Сумерек» и «Дома-2», приправленный славянским колоритом. С вампирской сагой фильм роднит схожая сюжетная линия и присутствие нечисти, а со скандальным реалити-шоу — молодые, красивые и постоянно полуобнаженные герои.

В центре истории — княжна Мирослава и Арман, получеловек-полудракон. Девушка представляет собой образ чистоты и наивности, а «чудовище» является воплощением хитрости, зла и искушения. И, конечно, его цель — это сбить целомудренную барышню с ее истинного пути.

В целом, «Он — дракон» оставил очень неоднозначные впечатления у зрителей: «Пойдет, но не думаю что буду смотреть второй раз», «Красивая и простая сказка про любовь двух почти детей. Никаких негативных эмоций после просмотра не наблюдается. Да, сюжет незатейливый, тема избита».